Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости вчера в 23:14

с чего всё началось

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Общество В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку» В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Гаджеты Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.

Политика Медведеву подарили щенка алабая В ответ Медведев преподнес туркменскому лидеру книгу "Архитектурные памятники Туркмении", которая была издана в 1939 году.

Энергетика СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы» Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Экономика Россияне смогут получать пенсии по старому пенсионному возрасту По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в парламенте обсуждается законопроект, предусматривающий, что граждане, которые заключили договоры о негосударственном пенсионном обеспечении с НПФ с 1 января 2019 года, будут получать выплаты по-старому: женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, передают «Известия».

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Политика Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.

Политика Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.

Политика Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Здоровье Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.

Общество Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.

Политика Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.