Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости вчера в 23:14

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

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