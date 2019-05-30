Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости 30 мая в 23:14

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.
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"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит
 слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.
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Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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