Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости вчера в 23:14
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru06:53
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 07:37
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Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
General Dynamics представила новое поколение управляемых мин
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 20:02
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Судебные приставы достали должника по алиментам из могилы
Как стало известно, работники службы судебных приставов, обнаружившие спрятавшегося в могиле должника, вызволили его из необычного укрытия, а затем оштрафовали за неуплату денежных средств на содержание детей.
Обновлено в 08:19
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
Обновлено в 05:12
Футбол
Роман Павлюченко: «Мне посчастливилось быть в одной команде с Бэкхэмом, это останется на всю жизнь»
Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о выступлении за лондонский клуб.
Обновлено в 18:30
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
Органические сады и виноградники демонстрируют фитосанитарную стабильность и устойчивую продуктивность
Мероприятие прошло в рамках 2-го ежегодного инвестиционного Форума и выставки «Сады России 2019» — профессиональной международной площадки для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного садоводства России.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года
Обновлено в 15:40
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено в 05:28
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено вчера в 10:54
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки»
По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.
Обновлено в 19:42
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48