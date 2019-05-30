Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости вчера в 23:14

с чего всё началось

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.

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