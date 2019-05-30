Общество

Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казныРоссийская газета 11:21

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
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Юрий Поляков
Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
— Юрий Поляков, писательРоссийская газета 11:21

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