Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казныРоссийская газета 11:21

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны

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