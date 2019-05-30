Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казныРоссийская газета 11:21

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Владимиром По данным полиции, авария произошла около 19:55 на 7 км автодороги Владимир - Муром - Арзамас.

Авто Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.

Политика Украина ведет «две войны», заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.

Политика Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.

Футбол Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.

Космос На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.

Политика Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.

Наука Ученые назвали сокращающие жизнь продукты Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Армия и оружие Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8 «В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.

Авто Ferrari показала новый суперкар SF90 Stradale Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.

Политика Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.

Экономика Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома» «МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Музыка Дирижер Теодор Курентзис даст в «Зарядье» Брамса и Фелдмана В пятницу, 31 мая в столичном зале «Зарядье» пройдет концерт знаменитого греческого и российского дирижера Теодора Курентзиса.

Экономика Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.

Футбол «Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Политика В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.