Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт ВолочковойИзвестия 12:28

с чего всё началось

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». По его словам, на это не нужно тратить средства из бюджета.

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