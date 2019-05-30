Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт ВолочковойИзвестия 12:28
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». По его словам, на это не нужно тратить средства из бюджета.
Читать в источнике
Оценить163
Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
— Юрий Поляков, писательРоссийская газета 11:21
с чего всё началось
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.Российская газета11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону07:37
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Обновлено в 03:19
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Наука
Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств
«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
Обновлено в 07:36
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Политика
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Финансы
Нерезидентов измерят плоской шкалой
Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 15:30
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Экономика
В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено в 21:35
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику
Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 10:23
Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено в 22:29