Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казныРоссийская газета 11:21

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны

Общество Самоуправство чиновников на годы отсрочило сдачу в эксплуатацию Дома культуры в Вилюйске В Вилюйске на протяжении более трех лет ведется строительство Дворца культуры, стоимость которого постоянно возрастает, траты из местного бюджета увеличиваются, а на его завершение уже объявлено четыре аукциона.

Политика В Раде не приняли отставку Гройсмана ИА «Ореанда-Новости» Верховная Рада Украины не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.

Финансы СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

Экономика В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Наука Лучшее за день. 29 мая О кумире молодости, о любви и умении удивляться, об удачливой аспирантке и о втором испанском нобелиате в области физиологии или медицины рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Происшествия CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.

Футбол «Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород» Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Экономика Беглов сообщил о приоритетных транспортных проектах Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78" о планах Смольного приступить в 2020 году к реализации четырех наиболее приоритетных транспортных проектов.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Армия и оружие Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1 Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Кино Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика «Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Экономика Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.