Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском вчера в 02:16

Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит
 слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.
Ruposters.ruвчера в 06:53

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Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги

Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

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Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
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Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь

Обновлено в 20:08
Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Авто

Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года

Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной

Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Политика

Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено в 14:50
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

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Гаджеты

Код доступа: Юлия Латынина

Смотрите несколько по YouTube «Эхо Москвы», смотрите нас по моему собственному YouTube «Латынина ТВ».
Обновлено в 16:24
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже

Обновлено в 01:06
Кино

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Обновлено в 04:58
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Шоу-бизнес

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Политика

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Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено в 18:07
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Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

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Общество

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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
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Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
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Происшествия

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В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
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В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
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Политика

На Украине меняются правила написания русских фамилий

Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».
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Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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