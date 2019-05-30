Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском вчера в 02:16
Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ruвчера в 06:53
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Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новостивчера в 07:27
Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
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Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной
Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Политика
Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях
Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено в 14:50
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Гаджеты
Код доступа: Юлия Латынина
Смотрите несколько по YouTube «Эхо Москвы», смотрите нас по моему собственному YouTube «Латынина ТВ».
Обновлено в 16:24
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Кино
Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас
Обновлено в 04:58
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Политика
МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков
Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено в 18:07
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Технологии
Эксперты рассказали, как 5G может улучшить дополненную реальность
По мнению экспертов, благодаря новому формату связи большой толчок в развитии получит технология дополненной реальности.
Обновлено в 06:53
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии
В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено в 19:00
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
На Украине меняются правила написания русских фамилий
Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».
Обновлено вчера в 15:46