Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском 02:16

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.

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