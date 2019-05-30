Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском 02:16
Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.
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Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
— Юрий Поляков, писательГазета.Ru 04:30
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 07:37
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