Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт ВолочковойРИА Новости вчера в 23:14
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.
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Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
с чего всё началось
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.Российская газетавчера в 11:21
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Глава Анапы отказался платить из бюджета за выступление в городе Анастасии Волочковой
КП - Кубаньвчера в 09:48
Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 07:37
Мэр Анапы отказался платить за выступление Анастасии Волочковой 630 тысяч рублей из бюджета
Новая Кубаньвчера в 07:58
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