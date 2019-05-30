Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии ВолочковойLentaChel.ru 30 мая в 15:33

с чего всё началось

Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Ранее планировалось, что шоу Волочковой войдет в концертную программу открытия летнего сезона в городе-курорте. На оплату было выделено 639 тысяч рублей из казны города.

Спорт The Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Гаджеты Xiaomi создает смартфон с камерой под экраном Китайская компания Xiaomi работает над разработкой продвинутого смартфона, особенностью которого станет подэкранная фронтальная камера.

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Происшествия После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Кино Вместо вампиров: Уэсли Снайпс сыграет в зомби-триллере Звезда трилогии «Блэйд» Уэсли Снайпс подписался на участие в фильме «Эпидемия Z» (Outbreak Z). Он сыграет спеназовца, который должен найти вакцину от зомби-вируса.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Происшествия В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Общество В Москву вернется 30-градусная жара Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.

Армия и оружие В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35 В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.

Происшествия Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак записала своего сына в секцию дзюдо Ксения Собчак записала своего сына Платона в секцию дзюдо, о чем она рассказала подписчикам в разделе Stories, опубликовав несколько кадров с занятий.

Происшествия Похороны Рейеса состоятся завтра Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну «Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Авто Bentley объявила цены на гибридную версию Bentayga Bentley оснастила гибридную версию Bentayga новой панелью приборов, которая отображает соответствующую информацию о состоянии электродвигателя.