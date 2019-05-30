Общество
Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии ВолочковойLentaChel.ru 30 мая в 15:33
Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Ранее планировалось, что шоу Волочковой войдет в концертную программу открытия летнего сезона в городе-курорте. На оплату было выделено 639 тысяч рублей из казны города.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru31 мая в 06:53
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Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
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