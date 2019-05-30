Общество

Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии ВолочковойLentaChel.ru 30 мая в 15:33

Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Ранее планировалось, что шоу Волочковой войдет в концертную программу открытия летнего сезона в городе-курорте. На оплату было выделено 639 тысяч рублей из казны города.
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"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит
 слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.
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Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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