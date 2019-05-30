Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском вчера в 02:16
Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ruвчера в 06:53
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новостивчера в 07:27
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Политика
Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Экономика
Банк «Нейва» вводит «Юбилейный» вклад
Банк "Нейва" с 1 июня вводит вклад "Юбилейный", приуроченный к 10-летию кредитной организации.
Обновлено в 08:26
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество
Умер французский философ Мишель Серр
Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Молочно-товарная ферма АО «Совхоз Корсаковский» признана неблагополучной по некробактериозу
Речь идет о молочно-товарной ферме в селе Раздольном на 1000 голов основного стада.
Обновлено в 21:32
Политика
ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain
Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках
Обновлено в 17:47
Транспорт
В городе параллельно реализуются два крупных проекта – реконструкция «гостевого маршрута» и благоустройство Комсомольского парка
Напомним, что в рамках благоустройства «гостевого маршрута» будут отремонтированы 5,2 километра дорог и тротуаров на улицах Чайковского, Пролетарской, Мира и Тельмана.
Обновлено в 10:41
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:57