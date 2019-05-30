Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджетаRT на русском вчера в 02:16

Поляков отметил, что представители бизнеса вправе сделать жителям и гостям города такой подарок, однако пускать на это бюджетные средства он не позволит. Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня. Согласно материалам закупки, стоимость тендера превысила 600 тыс. рублей.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит
 слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.
Ruposters.ruвчера в 06:53

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Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»

Новая Кубань15:28

Пригожин вмешался в скандал с концертом Волочковой в Анапе

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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги

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Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно

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Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

КП - Кубаньвчера в 07:36

Волочкова не расстроилась по поводу отмены ее концерта в Анапе

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Пригожин прокомментировал отказ мэра Анапы оплачивать концерт Волочковой

РИА Новостивчера в 19:18
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено в 10:06
Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Экономика

Банк «Нейва» вводит «Юбилейный» вклад

Банк "Нейва" с 1 июня вводит вклад "Юбилейный", приуроченный к 10-летию кредитной организации.
Обновлено в 08:26
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество

Умер французский философ Мишель Серр

Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:50
Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Молочно-товарная ферма АО «Совхоз Корсаковский» признана неблагополучной по некробактериозу

Речь идет о молочно-товарной ферме в селе Раздольном на 1000 голов основного стада.
Обновлено в 21:32
Политика

ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain

Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Авто

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
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Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
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Обновлено в 17:47
Транспорт

В городе параллельно реализуются два крупных проекта – реконструкция «гостевого маршрута» и благоустройство Комсомольского парка

Напомним, что в рамках благоустройства «гостевого маршрута» будут отремонтированы 5,2 километра дорог и тротуаров на улицах Чайковского, Пролетарской, Мира и Тельмана.
Обновлено в 10:41
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:57
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Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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