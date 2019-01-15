Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit. Глава правительства сравнила выход из ЕС без сделки с развалом Великобритании и предложила парламентариям Соединенного Королевства еще раз перечитать предложенный ее кабинетом текст сделки.

Политика Политика Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Автоспорт Автоспорт Карякин не смог завершить седьмой этап «Дакара» из-за аварии Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019.

Происшествия Происшествия В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Общество Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Армия и оружие Армия и оружие Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.

Политика Политика МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2» МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Общество Общество В Лос-Анджелесе более 30 тысяч учителей начали забастовку В понедельник более 30 тысяч преподавателей из 900 средних школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начали забастовку.

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Происшествия Происшествия В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

Финансы Финансы Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни» Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

Политика Политика Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.

Культура Культура Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.

Происшествия Происшествия В Канаде 35 школьников отравились угарным газом В канадском городе Монреаль 35 школьников были госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщает CTV.

Происшествия Происшествия Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Политика Политика Мэй заявила о необходимости совершить Brexit Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit.

Политика Политика Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике Длинные новогодние праздники вредят экономике.

Общество Общество «Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.

Экономика Экономика Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу Самым напряжённым моментом в работе нынешнего состава правительства России стало повышение пенсионного возраста.

Общество Общество Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Происшествия Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована Спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций части многоэтажного жилого дома в городе Шахты, где утром в понедельник произошел взрыв газа.

Общество Общество Адвокат Харви Вайнштейна отказывается защищать своего клиента Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, не хочет больше защищать своего клиента, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Экономика Экономика Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Происшествия Происшествия В Москве на детской площадке произошло убийство

Политика Политика ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Общество Общество Ягодка опять: число жертв харассмента увеличивается с возрастом Опрос показал, что число жертв харассмента растет с увеличением возраста.