Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки BrexitТАСС 13:34
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде
Военнослужащего Росгвардии, повредившего машины и совершившего кражу в Зеленограде, уволят после окончания проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа ведомства.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика
Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле
В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Политика
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Баскетбол
Грюнфельд уволен с поста генерального менеджера «Уизардс»
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис принял решение уволить с поста генерального менеджера команды Эрни Грюнфельда.
Обновлено в 15:19
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
Обновлено в 12:25
Общество
В январе в России смертность почти в 1,4 раза превысила рождаемость
Естественный прирост населения зафиксирован лишь в 15 регионах страны Смертность почти в 1,4 раза превысила уровень рождаемости в России в январе текущего года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:39
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Политика
Президент Алжира объявил об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии
В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции
В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Обновлено в 10:27
Политика
Ассанжа обвинили в нарушении правил пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж нарушает соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 15:16