Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки BrexitТАСС 13:34

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением.
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