Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки BrexitТАСС 14:23
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением.
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Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено в 15:51
Гаджеты
Представлен смартфон Nokia X71 с тройной 48-Мп камерой
Обновлено в 05:57
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Муниципальные больницы Приморья пополняются новым оборудованием
Новый маммограф поступил в Надеждинский района края В Надеждинской центральной районной больнице постепенно обновляется медицинское оборудование.
Обновлено в 20:54
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Новым избранником Марии Порошиной стал друг актрисы — фото
Новым избранником актрисы Марии Порошиной стал ее друг, сообщает KP.RU со ссылкой на знакомую артистки.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобы сблизиться с принцем Уильямом.
Обновлено в 14:58
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Общество
Жан-Мишель Кусто посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто планирует прилететь в Россию сегодня, 3 апреля.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
Обновлено в 05:40
Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо
"Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо", - говорится в принятом документе.
Обновлено в 20:41
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Автоспорт
Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»
Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено в 05:52
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК
По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчёта цен на вооружение, — сообщает ФАС.
Обновлено в 05:03
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Футбол
Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы
Нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар в среду возобновит тренировки после травмы, сообщается в микроблоге французского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:58
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20