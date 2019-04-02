Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брекситаRT на русском 13:48

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза. По её словам, наилучшим решением является выход с соглашением.

Происшествия В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Наука Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Экономика В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.

Шоу-бизнес Богомолов: Собчак — адский демон Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Здоровье Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Автоспорт Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.

Футбол В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Политика Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Спорт Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Общество Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными» Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.

Происшествия Петербургский правозащитник Передрук сообщил об обыске у его родителей Рано утром 2 апреля сотрудники Следственного комитета и ФСБ обыскали квартиру родителей петербургского юриста и правозащитника Александра Передрука.

Политика На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

Общество Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».