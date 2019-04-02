Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брекситаRT на русском 13:48

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза. По её словам, наилучшим решением является выход с соглашением.
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Мэй заявила о необходимости ненадолго перенести «Брексит»

Коммерсантъ14:06

Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit

РБК13:54

Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit

РИА Новости13:17

Мэй предложила оппозиции вместе выработать дальнейшие действия по Brexit

Интерфакс13:39

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

ТАСС13:34

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

RT на русском13:48

Парламентарии хотят не допустить выхода Великобритании из ЕС 12 апреля

Ведомости11:39
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Наука

Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака

Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Экономика

В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья

Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Хоккей

Никита Кучеров первым за 13 лет набрал 125 очков за сезон

Обновлено в 01:00
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Политика

Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе

Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Подмосковье банда корейцев похищала и продавала собак в рестораны

Обновлено в 07:18
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 08:29
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Общество

Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными»

Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Петербургский правозащитник Передрук сообщил об обыске у его родителей

Рано утром 2 апреля сотрудники Следственного комитета и ФСБ обыскали квартиру родителей петербургского юриста и правозащитника Александра Передрука.
Обновлено в 13:48
Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Общество

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Здоровье

К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
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Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
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