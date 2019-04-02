Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки BrexitИзвестия 14:41
Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Кино
Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»
В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Обновлено в 09:33
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Общество
В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет
Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении лестниц в ЖК «Лондон Парк»
Обрушение лестничных пролетов произошло в одном из корпусов ЖК «Лондон Парк» в Петербурге.
Обновлено в 10:27
Общество
Диспансера нет, но вы держитесь: онкобольным Севастополя придётся потерпеть
Тендер на строительство онкологического диспансера в Севастополе в очередной раз может быть сорван.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»
2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии
Обновлено 31 марта в 19:02
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Ассанжа обвинили в нарушении правил пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж нарушает соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 15:16
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено в 06:24
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03