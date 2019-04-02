Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки BrexitИзвестия 14:41

Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
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