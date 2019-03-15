Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после BrexitГазета.Ru вчера в 16:05
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
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Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из ЕС
Эхо Москвывчера в 14:31
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Армия и оружие
В Астраханской области прошли российско-белорусские учения
Совместная российско-белорусская воздушно-огневая конференция прошла в Астраханской области.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
Заболевшей раком двухлетней девочке из Кемерова требуется помощь
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
Обновлено вчера в 22:24
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
В Красноярске стартовал масштабный экономический форум
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье
Волгоградцев предупредили об риске заражения лихорадкой Западного Нила
Среди жителей Волгограда, Волжского и других районов области ежегодно регистрируют случаи заболеваемости лихорадкой Западного Нила.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Интернет
В WhatsApp появится «темный режим»
Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено 26 марта в 13:12
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Интернет
В почте Gmail от Google появятся «динамические» сообщения
Благодаря появлению интерактивных сообщений пользователи Gmail получат возможность заполнять анкеты или отвечать на письма без необходимости открытия новой страницы.
Обновлено вчера в 14:19
Теннис
Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Майами
Каролина Плишкова преодолела четвертьфинал турнира в Майами.
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35