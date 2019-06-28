с чего всё началось

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Bloomberg.

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

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Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Экономика Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

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Шоу-бизнес Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.

Общество Дроздов отреагировал на запрет держать дома экзотических животных Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома.

Происшествия Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.

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Происшествия Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.

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Шоу-бизнес 84-летняя Алиса Фрейндлих стала прабабушкой Внучка Алисы Бруновны родила малыша. Сегодня стало известно, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой.

Транспорт «Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.

Армия и оружие В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.