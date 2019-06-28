Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с РоссиейРБК 06:25
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
«Она ясно дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что за нападением стояла Россия, которые основываются на тщательных расследованиях и сотрудничестве с нашими союзниками», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.RT на русском07:19
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