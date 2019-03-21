Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брекситаRT на русском 02:44

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

Комсомольская правда05:25

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Вести.Ruвчера в 18:47

Мэй обвинила депутатов парламента в нежелании принять решение по Brexit

Ведомостивчера в 19:25

В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

RT на русском03:20

Мэй обвинила парламент в переносе даты выхода Великобритании из ЕС

Life.ruвчера в 19:11

Мэй обвинила британских депутатов в неспособности договориться по Brexit

ФАНвчера в 19:37

Сенатор Джабаров отреагировал на слова Мэй об ответственности парламентариев за перенос Brexit

Телеканал 360°05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку

Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Финансы

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Спорт

Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи

Обновлено в 01:36
Общество

За полгода пользователям «Платона» выписали штрафов на 1,4 млрд рублей

Во второй половине 2018 года пользователи системы «Платон» были оштрафованы в общей сложности на 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 06:29
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка по просьбе Дюкова

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о грядущем рассмотрении слов нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала свой точный вес

Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео

В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика

ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено вчера в 08:42
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Германии по футболу не смогла одержать победу над командой Сербии в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО

Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов

Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету

Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Футбол

Азар: «У сборной Бельгии есть все для победы на крупном турнире»

У сборной Бельгии есть все для победы на крупном международном турнире.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 04:17
Космос

Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение

Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное