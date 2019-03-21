Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брекситаRT на русском 02:44
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
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В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
Комсомольская правда05:25
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
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Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Спорт
Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи
Обновлено в 01:36
Общество
За полгода пользователям «Платона» выписали штрафов на 1,4 млрд рублей
Во второй половине 2018 года пользователи системы «Платон» были оштрафованы в общей сложности на 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:49
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка по просьбе Дюкова
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о грядущем рассмотрении слов нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала свой точный вес
Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу не смогла одержать победу над командой Сербии в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов
Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Футбол
Азар: «У сборной Бельгии есть все для победы на крупном турнире»
У сборной Бельгии есть все для победы на крупном международном турнире.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10