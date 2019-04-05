Политика
Мэй попросила ЕС отложить BrexitВзгляд.ру 04:22
Глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент Соединенного Королевства отказался одобрить предложение по тексту соглашения с Брюсселем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Футбол
Давид Луис отказался от предложения «Палмейраса»
Обновлено вчера в 14:44
Космос
Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды
Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Истребители семь раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Экономика
Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства»
Сегодня, 5 апреля 2019 года, стало известно, что только 14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства», которая произошла в ноябре 2014 года.
Обновлено в 07:30
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Политика
Эрдоган сравнил условия по поставкам Patriot и С-400 Турции
США не смогли убедить Турцию отказаться от закупок российских ЗРК «Триумф» в пользу систем Patriot.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество
Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги
На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Модернизированные танки Т-72Б3 получат новую АСУ «Андромеда»
Новое оборудование позволит входящим в состав ВДВ России танкам Т-72Б3 получить доступ в единую информационную базу, благодаря чему экипажи смогут обмениваться данными с руководящим составом и другими боевыми единицами.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38