Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitВзгляд.ру 04:22

Глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент Соединенного Королевства отказался одобрить предложение по тексту соглашения с Брюсселем.
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Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

РБК05:27

Тереза Мэй попросила ЕС продлить «Брексит» до 30 июня

Коммерсантъ05:27

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Интерфакс04:09

В ЕС отклонили предложение Мэй о новой отсрочке Brexit

Газета.Ru04:48

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Взгляд.ру04:22

Глава МИД Великобритании: Лондон и Евросоюз не хотят долгой отсрочки Brexit

ТАСС07:48

Мэй в письме Туску попросила перенести дату брексита

RT на русском04:07
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Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Футбол

Давид Луис отказался от предложения «Палмейраса»

Обновлено вчера в 14:44
Космос

Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды

Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Истребители семь раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Экономика

Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства»

Сегодня, 5 апреля 2019 года, стало известно, что только 14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства», которая произошла в ноябре 2014 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Политика

Эрдоган сравнил условия по поставкам Patriot и С-400 Турции

США не смогли убедить Турцию отказаться от закупок российских ЗРК «Триумф» в пользу систем Patriot.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество

Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги

На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Модернизированные танки Т-72Б3 получат новую АСУ «Андромеда»

Новое оборудование позволит входящим в состав ВДВ России танкам Т-72Б3 получить доступ в единую информационную базу, благодаря чему экипажи смогут обмениваться данными с руководящим составом и другими боевыми единицами.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
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Выход Великобритании из Европейского союза
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