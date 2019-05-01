Мэй уволила министра обороны Гэвина УильямсонаRT на русском 13:01

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила уверенность в его способности занимать должность».

Экономика Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Происшествия На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.

Армия и оружие США впервые использовали истребители F-35A в бою ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.

Игры Epic Games купила разработчиков Rocket League Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Происшествия Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.

Происшествия В России может появиться «служба воздушных маршалов» "Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для населения На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.

Происшествия ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.

Политика Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.

Общество Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.

Игры Star Citizen Alpha 3.5 доступна бесплатно до 8 мая До 8 мая Star Citizen Alpha 3.5 стала бесплатной для всех желающих. Это событие приурочено к запуску планеты-города ArcCorp.

Происшествия У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

Армия и оружие Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Футбол «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.