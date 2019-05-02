Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина УильямсонаRT на русском 01 мая в 13:01
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила уверенность в его способности занимать должность».
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Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко
Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Авто
Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему
Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком
В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.
Обновлено в 00:56
Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено 01 мая в 09:57
Шоу-бизнес
Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши
Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:50
Интернет
NetMarketShare: пользователи не спешат переходить на Windows 10
Динамика изменения уровня распространения операционных систем показывает, что несмотря на все усилия Microsoft, пользователи не торопятся переходить на Windows 10.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
В Росгвардии российским гражданам посоветовали не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, для того чтобы избежать квартирных краж, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения
Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов
Кстати, фото в бикини Горбань обычно восхищает не только мужчин, но и девушек-фолловеров, которых актриса мотивирует на спортивные достижения.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение
Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Культура
Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Елена Ваенга: в моей семье мало говорили о войне
В семье Елены Ваенги старшие всегда мало говорили о войне. Такими воспоминаниями певица поделилась в преддверии Дня Победы.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59