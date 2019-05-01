Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны ВеликобританииВедомости вчера в 14:07
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
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Музыка
Billboard назвал лучших музыкантов года
Обновлено в 04:11
Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года въезжать в страну без виз.
Обновлено вчера в 18:41
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Музыка
Назван состав жюри от России на Евровидении
Российский дизайнер Игорь Гуляев и певицы Анастасия и Мария Толмачевы вошли в состав жюри песенного конкурса Евровидение от России.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом
Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Авто
Новый император Японии Нарухито получит особенный седан Toyota Century
В первый день мая 2019 года на японский престол вступил новый император - Нарухито, который, согласно сообщению The Wall Street Journal, получит в своё распоряжение уникальный экземпляр Toyota Century с открытой крышей.
Обновлено в 01:19
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Политика
Правительство Испании осознало ошибочность признания Гуайдо
Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что испанское правительство признает ошибочность признания оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Под Марксом в массовой аварии пострадали четыре человека
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы случившегося, участниками массовой аварии ночью 1 мая стали автомобили BMW X6, Lada Priora и Mitsubishi Galant.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай
Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Культура
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28