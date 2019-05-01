Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны ВеликобританииВедомости вчера в 14:07

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
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Глава минобороны Британии уволен за «длинный язык»

Российская газета04:25

Экс-глава Минобороны Британии отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ

РЕН ТВвчера в 14:27

Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных

РБКвчера в 14:50

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

РИА Новостивчера в 16:38

Министра обороны Великобритании отправили в отставку из-за утечки секретной информации

ТАССвчера в 14:32

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку

Эхо Москвы02:03

Мэй отправила в отставку министра обороны Уильямсона

RT на русскомвчера в 15:57
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Музыка

Billboard назвал лучших музыкантов года

Обновлено в 04:11
Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года въезжать в страну без виз.
Обновлено вчера в 18:41
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

Обновлено в 04:07
Музыка

Назван состав жюри от России на Евровидении

Российский дизайнер Игорь Гуляев и певицы Анастасия и Мария Толмачевы вошли в состав жюри песенного конкурса Евровидение от России.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Авто

Новый император Японии Нарухито получит особенный седан Toyota Century

В первый день мая 2019 года на японский престол вступил новый император - Нарухито, который, согласно сообщению The Wall Street Journal, получит в своё распоряжение уникальный экземпляр Toyota Century с открытой крышей.
Обновлено в 01:19
Политика

Президент Грузии выступила против строительства военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Политика

Правительство Испании осознало ошибочность признания Гуайдо

Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что испанское правительство признает ошибочность признания оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Под Марксом в массовой аварии пострадали четыре человека

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы случившегося, участниками массовой аварии ночью 1 мая стали автомобили BMW X6, Lada Priora и Mitsubishi Galant.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай

Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Культура

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
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