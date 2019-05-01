Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина УильямсонаRT на русском вчера в 13:01
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила уверенность в его способности занимать должность».
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Происшествия
Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Обновлено 30 апреля в 06:28
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено 30 апреля в 23:39
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Наука
Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных
По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
Обновлено 30 апреля в 09:57
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта
Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини
Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным
Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
Обновлено вчера в 02:42
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49