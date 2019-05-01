Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина УильямсонаRT на русском вчера в 13:01

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, она «утратила уверенность в его способности занимать должность».
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Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны после утечки данных с заседания Совета нацбезопасности

Эхо Москвы01:16

Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных

РБКвчера в 14:50

Экс-глава Минобороны Британии отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ

РЕН ТВвчера в 14:27

Министра обороны Великобритании отправили в отставку из-за утечки секретной информации

ТАССвчера в 14:32

Министр обороны Великобритании отправлен в отставку из-за скандала с Huawei

Коммерсантъвчера в 13:32

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

РИА Новостивчера в 16:38

Мэй отправила в отставку министра обороны Уильямсона

RT на русскомвчера в 15:57
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Происшествия

Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
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Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
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Общество

500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Наука

Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы

Обновлено 30 апреля в 06:28
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено 30 апреля в 23:39
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика

Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей

Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Наука

Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных

По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
Обновлено 30 апреля в 09:57
Здоровье

Специалисты назвали ранние признаки инсульта

Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом

Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным

Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
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Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
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Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
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