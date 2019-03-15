Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после BrexitГазета.Ru 16:05
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
Кемеровская область официально стала называться Кузбассом
Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Фигурант дела Абызова скрылся за границей
Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Авто
Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был
Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Напавшие на посольство КНДР в Мадриде могли записывать налет на камеры
По сведением испанской газеты El Pais, устроившие нападение на посольство КНДР в Мадриде записывали налет на видео и фото.
Обновлено в 14:47
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться по закону о хостелах
Ранее Совфед отклонил закон о хостелах и предложил Госдуме совместно доработать его в согласительной комиссии.
Обновлено 25 марта в 10:36
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено в 08:20
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти
Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов
Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.
Обновлено в 14:45
Политика
План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»
Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe
Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено в 15:16
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Политика
Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию
"Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.
Обновлено в 15:09
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Спорт
Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.
Обновлено в 13:15
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Здоровье
Диетолог рассказал, как бороться с ожирением в России
Хлеб был и остаётся важнейшим продуктом питания.
Обновлено в 12:24
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16