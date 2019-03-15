Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после BrexitГазета.Ru 16:05
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Космос
В эфир выходит новый проект РЕН ТВ и Discovery о тайнах космоса
С 1 апреля стартует новый проект каналов РЕН ТВ и Discovery — цикл научно-популярных программ «Как устроена Вселенная».
Обновлено в 20:38
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Политика
Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка
Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено в 17:25
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Наука
Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми
Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено в 08:36
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Происшествия
Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже
Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.
Обновлено в 05:28
Футбол
Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено в 09:41