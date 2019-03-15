Политика

Мэй согласилась уйти в отставку после BrexitГазета.Ru 16:05

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
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