Политика

Мэй сменила министра обороны ВеликобританииDaily Storm 01 мая в 14:41

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации. Пост главы британского Минобороны займет бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.
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Вести.Ruвчера в 13:24

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

РИА Новости01 мая в 16:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Политика

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
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Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
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В Петербурге нашли семью, где дети жили в антисанитарных условиях

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Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
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Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

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Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
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Общество

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В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
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Обновлено 01 мая в 04:12
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Общество

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В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
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Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

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На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
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Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
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В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
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Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
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В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса

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