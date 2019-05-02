Политика
Министром обороны в Великобритании стала женщинаBFM.ru вчера в 10:05
Уже бывший министр отверг все обвинения, назвав их политически мотивированными. По распоряжению Мэй оборонное ведомство страны возглавила министр международного развития Пенни Мордонт. Она станет первой в истории Великобритании женщиной — главой Минобороны.
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Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Происшествия
Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе
Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Российские подростки хотят быстрее выйти на работу
Большая часть российских подростков готовы устроиться на свою первую работу, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает RT.
Обновлено в 03:13
Авто
Ford все еще не отказался от идеи выпуска нового Mustang SVO
Напомним, что Ford Mustang SVO производился в период с 1984 по 1986 года и предлагался с 2,3-литровым турбированным мотором в качестве альтернативы 5,0-литровому V8.
Обновлено в 01:48
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Звезде «Дом-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь медиков
Майе Донцовой вызвали врачей скорой помощи, так как звезда «Дом-2» пожаловалась на плохое самочувствие из-за высокой температуры.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
«Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды», — убеждены пользователи Сети.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.
Обновлено в 03:13
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Космос
На МКС устранена проблема с электроснабжением
Специалисты NASA устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС), сообщается в заявлении, опубликованном в на сайте американского космического ведомства.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Авто
Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину
Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17