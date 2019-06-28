Политика
Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков — нарушителей границыLife.ru 07:31
Глава Кабинета министров Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке призвала Москву отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. А также заявила о необходимости деэскалации на Украине.
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СМИ: Мэй сказала Путину, что действия РФ на Украине вызывают глубокое беспокойство
Парламентская газета06:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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