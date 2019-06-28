Политика

Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков — нарушителей границыLife.ru 07:31

Глава Кабинета министров Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке призвала Москву отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. А также заявила о необходимости деэскалации на Украине.
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Мэй призвала Путина освободить украинских моряков

ГЛАС.RU08:13

Тереза Мэй попросила Путина освободить арестованных украинских моряков

Вечерняя Москва07:13

Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков — нарушителей границы

Life.ru07:31

Путин в Осаке провел беседу с Мэй. Британский премьер выразила беспокойство действиями России на Украине

Аргументы недели07:40

Мэй призвала Путина отпустить арестованных украинских моряков

ТАСС07:03

СМИ: Мэй сказала Путину, что действия РФ на Украине вызывают глубокое беспокойство

Парламентская газета06:48

Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков

РИА Новости06:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
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Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

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Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.
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Electronic Arts закрыла свой российский офис

Российский офис Electronic Arts прекратил работу.
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Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
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Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.
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В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

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Появилось видео потопа около «Шереметьево»

В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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В России ужесточили наказание для пьяных водителей

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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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«Милан» исключили из еврокубков на сезон

Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
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