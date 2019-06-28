Глава Кабинета министров Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке призвала Москву отпустить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. А также заявила о необходимости деэскалации на Украине.

Гаджеты Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай "Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.

Музыка Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Политика ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.

Музыка Названы имена всех лауреатов XVI Международного конкурса Чайковского Гала-концерт лауреатов XVI конкурса Чайковского пройдёт сегодня в московском концертном зале «Зарядье».

Политика Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией.

Автоспорт Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Транспорт Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.

Политика Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.

Культура Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.

Происшествия В США самолет врезался в жилой дом Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Происшествия Появилось видео потопа около «Шереметьево» В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Происшествия В России ужесточили наказание для пьяных водителей Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.