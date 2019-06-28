Политика

Мэй призвала Путина освободить украинских моряковГЛАС.RU 08:13

В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
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Мэй призвала Путина отпустить арестованных украинских моряков

ТАСС07:03

Путин в Осаке провел беседу с Мэй. Британский премьер выразила беспокойство действиями России на Украине

Аргументы недели07:40

Мэй призвала Путина отпустить украинских моряков — нарушителей границы

Life.ru07:31

Тереза Мэй попросила Путина освободить арестованных украинских моряков

Вечерняя Москва07:13

Мэй призвала Путина освободить украинских моряков

ГЛАС.RU08:13

СМИ: Мэй сказала Путину, что действия РФ на Украине вызывают глубокое беспокойство

Парламентская газета06:48

Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков

РИА Новости06:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь

Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет

"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Футбол

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.
Обновлено в 05:00
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

Как сообщил «Говорит Москва» источник в правоохранительных органах, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России был найден мёртвым в доме на 3-й Красногвардейской улице.
Обновлено в 06:28
Политика

Крым подсчитал ущерб за период нахождения в составе Украины

Сумма экономических потерь Крыма за 23 года нахождения в составе независимой Украины составила 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Общество

Поведение выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток сняли на видео

Обновлено в 10:15
Космос

NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна

Обновлено вчера в 17:57
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму

Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

В России создали невидимый для самолетов и дронов радар

Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
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