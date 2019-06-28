Политика
Мэй призвала Путина освободить украинских моряковГЛАС.RU 08:13
В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
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СМИ: Мэй сказала Путину, что действия РФ на Украине вызывают глубокое беспокойство
Парламентская газета06:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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