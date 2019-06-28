Политика
Мэй призвала Путина освободить украинских моряковГЛАС.RU 08:13
В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
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СМИ: Мэй сказала Путину, что действия РФ на Украине вызывают глубокое беспокойство
Парламентская газета06:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Общество
Побит температурный рекорд в истории человечества
Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом.
Обновлено в 03:48
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Наука
Французы сделали водород металлом при давлении выше, чем в ядре Земли
Цифры современных экспериментов оказались значительно больше: Михаил Еремец и Иван Троян в 2011 году писали о том, что им удалось «дожать» водород до нужного состояния при давлении выше 220 ГПа, то есть в 2 миллиона раз больше атмосферного (100 кПа).
Обновлено 25 июня в 13:12
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику
Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
Обновлено в 03:56
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Наука
Создан браслет для помощи в контроле над эмоциями
Обновлено в 08:47
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Обновлено в 07:58
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Авто
Американский суперкар SSC Tuatara встал на конвейер
Предварительная подготовка сборочной линии к производству Tuatara была запущена на заводе SSC в Ричленде, штат Вашингтон, еще несколько месяцев назад, и в четверг компания подтвердила, что первый экземпляр суперкара будет передан владельцу в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Обновлено в 06:21
Авто
Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback
A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Общество
Ремонт общественного пространства «Яма» завершится в кратчайшие сроки
Власти столицы рассчитывают закончить ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади в кратчайшие сроки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры центрального административного округа Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.
Обновлено в 06:03
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05