Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма. С соответствующим заявлением она выступила в ходе своей последней речи на посту главы правительства в Королевском институте международных отношений.

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

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