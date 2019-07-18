Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речиLenta.ru 19:17

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма. С соответствующим заявлением она выступила в ходе своей последней речи на посту главы правительства в Королевском институте международных отношений.
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Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Lenta.ru19:17

Мэй напоследок поспорила с Путиным

РИА Новости16:56

Либеральная идея в Белоруссии

Новостной фронт15 июля в 02:59

Мэй не согласилась с Путиным по поводу устаревания либеральной идеи

Взгляд.ру12:36

Мэй назвала циничной ложью слова Путина о либерализме

News.ru12:38

Мэй не согласилась с мнением Путина об устаревшей либеральной идее

ТАСС11:51

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

Газета.Ru16:39
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Политика

Зеленский потребовал срочно созвать раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено в 05:46
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»

При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».
Обновлено в 18:55
Авто

В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana

Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Здоровье

Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Кино

По Warhammer 40 000 снимут сериал

Обновлено в 15:24
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Футбол

Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»

Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Авто

В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза

Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Экономика

Пальмового масла лишат льгот в России

Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Спорт

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
Обновлено в 15:27
Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав

Обновлено в 18:00
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 17:45
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Технологии

Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета

Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Российский теплоход потерял ход в Японском море

Российский теплоход "Гранит", на борту которого находятся 15 членов экипажа, потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан.
Обновлено в 20:22
Наука

Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены

В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).
Обновлено в 10:19
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Главное