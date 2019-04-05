Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июняРБК 05:27
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона. Письмо с просьбой Мэй направила председателю Евросовета Дональду Туску, передает The Guardian.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте
Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем
Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Экономика
Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два раза
Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек.
Обновлено в 02:53
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Гаджеты
Старые iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов
Старые iPhone помогли китайцам, использовавшим особенности работы сервисных центров, ограбить Apple на 1 млн долларов.
Обновлено в 06:53
Хоккей
В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции
По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено в 02:17
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения
Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год
Причиной снижения прогноза роста ВВП с 1,5 до 1,4% стали низкие цены на нефть Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27