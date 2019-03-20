Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июняИнтерфакс 08:22
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. "Я этим утром написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ) до 30 июня", - заявила Мэй в среду.
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Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57
В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Футбол
Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»
Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
Обновлено в 08:55
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой
Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Общество
Глава комитета по печати Санкт-Петербурга уволен после проверки
Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Наука
Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю
«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Единоборства
WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Гранит науки: Генетики призывают к пятилетнему глобальному запрету на генетическое редактирование в репродуктологии
Авторы «Письма 18-ти» предполагают, что за время моратория ученые усовершенствуют систему CRISPR/Cas9 и другие инструменты генного редактирования, чтобы сделать их более безопасными.
Обновлено вчера в 01:24
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Хоккей
Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ
Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Спорт
Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»
Обновлено в 08:59