Политика

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июняИнтерфакс 08:22

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. "Я этим утром написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ) до 30 июня", - заявила Мэй в среду.
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Тереза Мэй попросила ЕС отложить Brexit на три месяца

РБК09:07

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

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Эксперт оценил просьбу Мэй перенести брексит

RT на русском09:34

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на 30 июня

Московский Комсомолец08:34

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Мэй попросила ЕС перенести Brexit

Известия08:38

Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

ТАСС09:36
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Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

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Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

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Ваенга отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

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Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Армия и оружие

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
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Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
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Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
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Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
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Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
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«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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Футбол

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
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Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева

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Наука

Гранит науки: Генетики призывают к пятилетнему глобальному запрету на генетическое редактирование в репродуктологии

Авторы «Письма 18-ти» предполагают, что за время моратория ученые усовершенствуют систему CRISPR/Cas9 и другие инструменты генного редактирования, чтобы сделать их более безопасными.
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Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
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