Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Тереза Мэй попросила ЕС отложить Brexit на три месяца

РБК09:07

Мэй попросила ЕС перенести «Брексит» на три месяца

Коммерсантъ08:55

Великобритания обратилась к ЕС с официальным запросом об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня

Эхо Москвы08:31

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

РИА Новости08:41

Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита

RT на русском08:21

Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня

ТАСС08:09

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Народные новости08:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Экономика

Социальные пенсии в России индексируются с 1 апреля на два процента

Постановление правительства РФ об индексации социальных пенсий на два процента с 1 апреля текущего года подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано сегодня.
Обновлено 18 марта в 05:54
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Обновлено вчера в 23:03
Политика

РБК: губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку

Обновлено вчера в 12:01
Общество

В Екатеринбурге бизнесмена оштрафуют за бесплатную раздачу еды

Роспотребнадзор отправился с проверкой в екатеринбургский магазин «Жизньмарт», где решили бесплатно отдавать списанную еду.
Обновлено в 05:38
Политика

Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено вчера в 09:15
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Общество

Большинство россиян высказались за гендерное равенство

Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Футбол

Златан Ибрагимович: «Моуринью сказал, что мне должно быть стыдно»

Обновлено в 08:21
Спорт

Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Кино

Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:46
Авто

Внедорожник УАЗ Хантер отправился покорять Чили

Обновлено в 06:47
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта

Московский окружной военный суд назначил на 20 марта предварительное заседание по уголовному делу прграммиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, которых УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считает членами так называемого террористического сообщества «Сеть», созданного по версии следствия с целью свержения государственного строя.
Обновлено 18 марта в 10:19
Футбол

«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля

Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" видит в Сауле замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
Обновлено в 07:20
Спорт

Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин призвал повысить доходы крымчан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео

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В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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Bitcoin начали продавать в газетных киосках в Австралии

Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance запустила платформу Lite Australia, теперь биткоин продается в 1300 газетных киосках в Австралии.
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