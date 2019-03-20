Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты: Мэй может назначить внеочередные выборы, если парламент не утвердит сделку с ЕС

ТАСС15:22

Согласится ли ЕС на отсрочку брексита

RT на русском13:32

Тереза Мэй попросила ЕС отложить Brexit на три месяца

РБК09:07

Мэй попросила ЕС перенести «Брексит» на три месяца

Коммерсантъ08:55

Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня

Эхо Москвы11:25

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

РИА Новости08:41

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на 30 июня

Московский Комсомолец08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Обновлено в 08:01
Космос

На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды

На астероиде Рюгу японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил минералы, которые содержат компоненты воды — атомы кислорода и водорода, соединённые в единую группу.
Обновлено в 01:23
Общество

Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
Обновлено в 13:58
Политика

Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте

Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Политика

Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit

Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Теннис

Азаренко обыграла Цибулкову в первом круге турнира в Майами

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Технологии

«Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М

В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.
Обновлено в 15:27
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Обновлено в 15:21
Армия и оружие

США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев

Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Армия и оружие

Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией

Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено в 04:02
Экономика

Почти 900 тыс. жителей сел получили надбавку к пенсии в 2019 году

Почти 900 тыс. неработающих пенсионеров, которые имеют стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают проживать в селах, получили с 1 января 2019 года доплату к пенсии в размере 1300-1400 рублей, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено в 05:29
Хоккей

«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии

"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы

Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 14:25
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Футбол

Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

При авиаударах США в Сомали погибли не менее 14 мирных жителей

Правозащитники организации Amnesty International установили, что в результате ударов американских беспилотников Reaper и пилотируемых летательных аппаратов у сомалийской столицы Могадишо погибли не менее 14 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия

На клиента «Аэрофлота» завели дело за подделку больничного

Уголовное дело возбудили в отношении пассажира «Аэрофлота», который подделал больничный лист.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное