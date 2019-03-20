Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.

Космос На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды На астероиде Рюгу японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил минералы, которые содержат компоненты воды — атомы кислорода и водорода, соединённые в единую группу.

Политика Партию премьер-министра Венгрии отстранили от работы в Европарламенте Как сообщил глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер, решение по членству партии будет принято по итогам работы оценочного комитета, а пока венгерские консерваторы не смогут голосовать в Европейской народной партии, принимать участие в заседаниях и выдвигать своих кандидатов на различные посты, пишет «РИА Новости».

Политика Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

Армия и оружие Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305» ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).

Технологии «Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Армия и оружие США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.

Армия и оружие Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».

Экономика Почти 900 тыс. жителей сел получили надбавку к пенсии в 2019 году Почти 900 тыс. неработающих пенсионеров, которые имеют стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают проживать в селах, получили с 1 января 2019 года доплату к пенсии в размере 1300-1400 рублей, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на "правительственном часе" в Госдуме.

Хоккей «Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии "Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Финансы ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Футбол Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Политика Украина ввела новые санкции против России Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Армия и оружие При авиаударах США в Сомали погибли не менее 14 мирных жителей Правозащитники организации Amnesty International установили, что в результате ударов американских беспилотников Reaper и пилотируемых летательных аппаратов у сомалийской столицы Могадишо погибли не менее 14 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Происшествия На клиента «Аэрофлота» завели дело за подделку больничного Уголовное дело возбудили в отношении пассажира «Аэрофлота», который подделал больничный лист.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.