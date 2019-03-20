Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Лидеры ЕС обсудят перенос сроков Brexit на саммите в Брюсселе

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RT на русском16:55

Мэй: буду работать «день и ночь», чтобы провести Brexit вовремя

Московский Комсомолец18:49

Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

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РИА Новости08:41

В Брюсселе сегодня стартует саммит Евросоюза

Эхо Москвы17:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
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«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
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В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

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Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

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Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
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В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Армия и оружие

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Четвертая АПЛ класса "Борей" будет передана Военно-морскому флоту в декабре, тогда же планируется передать второй "Ясень", заявил РИА Новости гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
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Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием

Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
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Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

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Экономика

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Политика

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
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