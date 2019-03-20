Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Лидеры ЕС обсудят перенос сроков Brexit на саммите в Брюсселе

ТАСС17:15

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RT на русском16:55

Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

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Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

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Эхо Москвы17:02

Великобритания официально попросила отложить Brexit

Газета.Ru14:57
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Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
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Завершится тур в Петербурге 12 октября.
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Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.
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Шоу-бизнес

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Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Происшествия

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В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Авто

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Политика

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Политика

Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

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Шоу-бизнес

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Обновлено в 13:43
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Общество

Догонять деньги на культуру придется региональным и муниципальным властям ЕАО

Распределение 2,86 млрд рублей шло по полностью подготовленным заявкам, к чему муниципальные и региональные власти оказались не готовы.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Футбол

Германия сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча сборная Германия в Вольфсбурге сыграла вничью с командой Сербии 1:1.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале

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Обновлено в 11:40
Технологии

Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз

В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Происшествия

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