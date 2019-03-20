Политика
Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставку
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 15:16
Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград
Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов
Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.
Обновлено в 13:00
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Политика
Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Общество
Догонять деньги на культуру придется региональным и муниципальным властям ЕАО
Распределение 2,86 млрд рублей шло по полностью подготовленным заявкам, к чему муниципальные и региональные власти оказались не готовы.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Футбол
Германия сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
В рамках товарищеского матча сборная Германия в Вольфсбурге сыграла вничью с командой Сербии 1:1.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.
Обновлено в 11:40
Технологии
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз
В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием
Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.
Обновлено в 18:52
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53