Политика
Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Политика
В Челябинске представят врио губернатора Алексея Текслера
Обновлено в 00:39
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года
Немецкий автопроизводитель назвал дату дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe и представил первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве
Обновлено в 16:55
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Авто
Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной
В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.
Обновлено в 02:50
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Хоккей
«Коламбус» подписал контракт с латвийским вратарем Мерзликинсом
"Коламбус" подписал годичный контракт новичка с латвийским вратарем Элвисом Мерзликинсом.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео полета самолета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета главы военного ведомства Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт министра сопровождали истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Политика
Сенат Казахстана возглавила Дарига Назарбаева
Обновлено в 05:37