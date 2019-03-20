Политика

Мэй попросила ЕС отложить BrexitГазета.Ru 08:23

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.
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Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

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Мэй: брексит не будет отсрочен позднее, чем 30 июня

RT на русском16:55

В Брюсселе сегодня стартует саммит Евросоюза

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Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на три месяца

РИА Новости08:41

Мэй попросила ЕС перенести «Брексит» на три месяца

Коммерсантъ08:55

Великобритания официально попросила отложить Brexit

Газета.Ru14:57

Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit на 30 июня

Московский Комсомолец08:34
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Армия и оружие

Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Обновлено в 16:31
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Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
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Саша Савельева улетела рожать в Израиль

Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
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Политика

В Челябинске представят врио губернатора Алексея Текслера

Обновлено в 00:39
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Энергетика

Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года

Немецкий автопроизводитель назвал дату дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe и представил первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве

Обновлено в 16:55
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Интернет

В Госдуме предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

Обновлено в 01:57
Авто

Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной

В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.
Обновлено в 02:50
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Космос

Модуль «Наука» для МКС после ремонта может лишиться ключевой функции

Обновлено в 16:58
Хоккей

«Коламбус» подписал контракт с латвийским вратарем Мерзликинсом

"Коламбус" подписал годичный контракт новичка с латвийским вратарем Элвисом Мерзликинсом.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Кино

Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Игры

Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео полета самолета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета главы военного ведомства Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт министра сопровождали истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Экономика

Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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Сенат Казахстана возглавила Дарига Назарбаева

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