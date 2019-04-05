Политика

Мэй попросила ЕС о новой отсрочке BrexitГазета.Ru 04:20

Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
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Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit

Газета.Ru04:20

Тереза Мэй попросила ЕС продлить «Брексит» до 30 июня

Коммерсантъ05:27

Мэй запросила у Евросоюза отсрочки Brexit до 30 июня

ТАСС05:21

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Взгляд.ру04:22

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

РБК05:27

Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit

Lenta.ru04:20

Британия намерена продолжать подготовку к выборам в Европарламент

RT на русском04:26
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Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
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В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8

Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
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Обновлено вчера в 22:38
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В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости

Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".
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В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным

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Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело

По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе

Обновлено вчера в 23:20
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Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин

Обновлено вчера в 14:42
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АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Общество

В Польше напишут «Тотальный диктант» на восьми площадках

"Тотальный диктант" напишут 13 апреля в Польше на восьми площадках, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.
Обновлено в 03:58
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Общество

В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford

Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Общество

ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране

75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
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Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
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ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
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Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

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Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
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