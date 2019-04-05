Политика
Мэй попросила ЕС о новой отсрочке BrexitГазета.Ru 04:20
Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку
Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8
Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости
Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликты на Украине и в Грузии.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело
По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Общество
В Польше напишут «Тотальный диктант» на восьми площадках
"Тотальный диктант" напишут 13 апреля в Польше на восьми площадках, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.
Обновлено в 03:58
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Общество
ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране
75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Политика
Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики
Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
Обновлено в 04:22
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34