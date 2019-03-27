Мэй пообещала уйти в отставку после BrexitРИА Новости 14:35

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit. Об этом глава правительства заявила на встрече с членами руководящего комитета Консервативной партии.

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

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