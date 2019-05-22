Политика
Мэй пообещала голосование по проведению второго референдума о BrexitАргументы и Факты 21 мая в 13:17
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обещала парламенту страны провести голосование по второму референдуму о Brexit, пишет РИА Новости. Мэй предложила вписать право парламентариев на проведение референдума в текст вводной части к соглашению с Евросоюзом.
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Мэй предложила парламенту одобрить сделку по брекситу и проголосовать за проведение нового референдума
RT на русском21 мая в 18:09
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