Мэй пообещала голосование по проведению второго референдума о BrexitАргументы и Факты 21 мая в 13:17

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обещала парламенту страны провести голосование по второму референдуму о Brexit, пишет РИА Новости. Мэй предложила вписать право парламентариев на проведение референдума в текст вводной части к соглашению с Евросоюзом.

Мэй пообещала голосование по проведению второго референдума о Brexit

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