Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»REGNUMвчера в 21:36
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.
REGNUMвчера в 21:36
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News.Коммерсантъвчера в 18:36
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Глава британского правительства похвалила военных за защиту от России
Московский Комсомолецвчера в 22:14
Тереза Мэй поблагодарила армию за защиту Великобритании от российского вторжения
Коммерсантъвчера в 18:36
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Армия и оружие
В США подписан указ о выводе войск из Сирии
«Распоряжение о выводе войск из Сирии подписано», — подчеркнул представитель американских военных, не раскрывая деталей приказа.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска
Два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34 вошли в состав авиационного полка в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
По словам министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса, террористы освоили технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолёты.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
МИД предупредил о реакции России на разрыв Вашингтоном ДРСМД
Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет в случае разрыва Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Бельгийские военные боятся замерзнуть в Эстонии
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Комплексы «Бал» после учений в Крыму вернули на базу
Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса (ПКРК) "Бал" Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
РФ передала 130 двигателей РД-180 и РД-181 для ракет США
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Видеозапись испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 выложили в Сети
Военнослужащие США провели испытания сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов
Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика
В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Военную разведку Египта возглавил новый руководитель
Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Запад ждет вторжения «вежливых людей» через Северный полюс
Профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest перечислил самые горячие регионы следующего года, где может начаться третья мировая.
Обновлено в 00:00