Политика

Мэй поддержала британского посла в конфликте с ТрампомРБК вчера в 22:32

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление Даунинг-стрит сообщает телеканал Sky News.
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Почему США не намерены больше «иметь дело» с британским послом

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Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом

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Коммерсантъ01:54

Трамп заявил, что не будет иметь дело с критиковавшим его британским послом

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
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Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

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Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
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Гаджеты

В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

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Обновлено вчера в 20:00
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Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области госпитализировали 457 человек

Обновлено в 01:17
Армия и оружие

В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

Обновлено в 02:42
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Гаджеты

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Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено вчера в 06:39
Музыка

Звезда шоу «Песни» ушла от Максима Фадеева

Обновлено вчера в 21:48
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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РИА Новости стало известно, что погибший является иностранным туристом.
Обновлено в 03:28
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
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Здоровье

Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
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Для музеев и театров обнулят ставки по налогу на прибыль

Согласно правительственной инициативе, нулевая ставка по налогу на прибыль устанавливается в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками.
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Экономика

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В разгар отпусков многие едут на море, в жаркие страны. Врачи предупреждают: активно загорая, можно заболеть серьёзным недугом.
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Общество

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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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