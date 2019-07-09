Политика
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело ТрампРИА Новости 18:32
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Общество
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
Обновлено в 17:14
Интернет
Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях
Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено в 21:15
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян
Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50
Космос
Судный день: установлена новая дата конца света
Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Космос
Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств
Из-за домогательств актриса даже подумывала прекратить сниматься.
Обновлено в 07:43
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Хоккей
«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено в 14:50
Экономика
Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре
Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.
Обновлено в 19:55
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26