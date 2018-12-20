с чего всё началось

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Армия и оружие Армия и оружие CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

Армия и оружие Армия и оружие В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Урок истории для спасских кадетов был проведён в музее-заповеднике

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали 40 гектаров леса в Лаосе Саперы Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил России с середины октября проводят в Лаосе гуманитарное разминирование, к настоящему моменту от снарядов очищено уже 40 гектаров, пишет газета Минобороны «Красная звезда».

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две мощнейшие авиабомбы На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Армия и оружие Армия и оружие Индонезия обвинила австралийские СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что примет меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила правительство Индонезии в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны, передает агентство Antara со ссылкой на заявление индонезийского МИД.

Армия и оружие Армия и оружие В сети показали видео полета пяти истребителей США на учениях Пять различных американских истребителей провели совместный полет, поднявшись в небо единым строем в ходе совместных учений авиации корпуса морской пехоты (КМП), военно-воздушных (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) США.

Армия и оружие Армия и оружие СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Президент Египта сменил главу военной разведки За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.